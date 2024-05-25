ТАСС: в Харькове уничтожен военный склад ВСУ в торговом центре
В Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, который был расположен в торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Собеседник агентства отметил, что ВСУ используют тактику «живого щита». Военный склад и командный пункт базировались в торговом центре, их расположение выявила российская разведка. По ТЦ «Эпицентр», в котором хранилось вооружение, нанесен ракетный удар, в результате чего объект был уничтожен.
В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. Во второй половине мая военнослужащие РФ заняли Старицу.
22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку в районе села Кисловка Харьковской области из-за наступления Вооруженных сил России.