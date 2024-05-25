ТАСС: в Харькове уничтожен военный склад ВСУ в торговом центре

В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. Во второй половине мая военнослужащие РФ заняли Старицу.