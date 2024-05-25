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ТАСС: в Харькове уничтожен военный склад ВСУ в торговом центре

Ведомости

В Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, который был расположен в торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства отметил, что ВСУ используют тактику «живого щита». Военный склад и командный пункт базировались в торговом центре, их расположение выявила российская разведка. По ТЦ «Эпицентр», в котором хранилось вооружение, нанесен ракетный удар, в результате чего объект был уничтожен.

В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. Во второй половине мая военнослужащие РФ заняли Старицу.

22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку в районе села Кисловка Харьковской области из-за наступления Вооруженных сил России.

24 мая стало известно, что ВСУ планируют контрнаступление в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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