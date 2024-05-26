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Южная Корея и Япония намерены укреплять сотрудничество с США

Ведомости

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США, сообщает портал Nate.

Стороны осудили Северную Корею за нарушение резолюций ООН. Лидеры Южной Кореи и Японии выразили обеспокоенность тем, что КНДР укрепляет ядерные силы страны, отказывается от диалога и нарушает санкции Совета Безопасности.

26 мая заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявил, что Северная Корея готова принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету страны.

17 мая агентство Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

2 апреля Северная Корея успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

23 ноября 2023 г. Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют «развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии».

Ответственность за возможный конфликт КНДР возложила на Южную Корею. В минобороны также заявили, что он может «перерасти в полномасштабную войну даже из-за малейшего случайного фактора».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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