Южная Корея и Япония намерены укреплять сотрудничество с США
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США, сообщает портал Nate.
Стороны осудили Северную Корею за нарушение резолюций ООН. Лидеры Южной Кореи и Японии выразили обеспокоенность тем, что КНДР укрепляет ядерные силы страны, отказывается от диалога и нарушает санкции Совета Безопасности.
26 мая заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявил, что Северная Корея готова принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету страны.
17 мая агентство Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
2 апреля Северная Корея успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
23 ноября 2023 г. Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют «развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии».
Ответственность за возможный конфликт КНДР возложила на Южную Корею. В минобороны также заявили, что он может «перерасти в полномасштабную войну даже из-за малейшего случайного фактора».