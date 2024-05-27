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В МИД Абхазии ответили на слова премьера Грузии о возвращении республики

Ведомости

Заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о намерении вернуть контроль над республикой и вступить в Евросоюз к 2030 г. направлены на аудиторию в Грузии. Соответствующий комментарий МИД Абхазии опубликован на официальном сайте.

«Любые попытки грузинского руководства вернуть Республику Абхазия в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными», – сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что Абхазия является независимым государством и продолжает укреплять свой суверенитет. Народ страны сделал выбор, он не подлежит ревизии.

26 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия должна вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и присоединиться к Евросоюзу. По словам Кобахидзе, эта «грузинская мечта» должна исполниться к 2030 г.

В Южной Осетии заявление Кобахидзе назвали неуместным. В комментарии МИД Южной Осетии отмечается, что его слова могут стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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