В МИД Абхазии ответили на слова премьера Грузии о возвращении республики

Заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о намерении вернуть контроль над республикой и вступить в Евросоюз к 2030 г. направлены на аудиторию в Грузии. Соответствующий комментарий МИД Абхазии опубликован на официальном сайте.