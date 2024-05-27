В МИД Абхазии ответили на слова премьера Грузии о возвращении республики
Заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о намерении вернуть контроль над республикой и вступить в Евросоюз к 2030 г. направлены на аудиторию в Грузии. Соответствующий комментарий МИД Абхазии опубликован на официальном сайте.
«Любые попытки грузинского руководства вернуть Республику Абхазия в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными», – сказано в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что Абхазия является независимым государством и продолжает укреплять свой суверенитет. Народ страны сделал выбор, он не подлежит ревизии.
26 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия должна вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и присоединиться к Евросоюзу. По словам Кобахидзе, эта «грузинская мечта» должна исполниться к 2030 г.
В Южной Осетии заявление Кобахидзе назвали неуместным. В комментарии МИД Южной Осетии отмечается, что его слова могут стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе.