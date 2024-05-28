В ФСБ сообщили о росте активности спецслужб Украины у границы с РФ

С начала спецоперации на Украине пограничники пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил генерал. Он уточнил, что наиболее активно противник пытался незаконно пересечь границу в период подготовки к выборам президента РФ и их проведения.