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В ФСБ сообщили о росте активности спецслужб Украины у границы с РФ

Ведомости

Спецслужбы Украины наращивают разведывательную активность у российских границ. Об этом заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов в интервью «РИА Новости».

«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины», – сказал он.

Кулишов отметил, что противник пытается втянуть в разведывательно-подрывную деятельность жителей приграничных районов. По его словам, ситуация на российско-украинской границе и приграничной территории остается напряженной.

С начала спецоперации на Украине пограничники пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил генерал. Он уточнил, что наиболее активно противник пытался незаконно пересечь границу в период подготовки к выборам президента РФ и их проведения.

В частности, ДРГ пытались проникнуть в приграничные районы Белгородской и Курской областей. В результате боев на госгранице противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, подчеркнул Кулишов.

28 мая в России празднуется День пограничника. В своем обращении по этому случаю президент России Владимир Путин поблагодарил погранслужбу за срыв попыток украинских диверсантов проникнуть в Россию. 16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что безвозвратные потери украинских диверсантов, которые атаковали приграничные регионы России, составили 550 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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