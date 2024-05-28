В ФСБ сообщили о росте активности спецслужб Украины у границы с РФ
Спецслужбы Украины наращивают разведывательную активность у российских границ. Об этом заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов в интервью «РИА Новости».
«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины», – сказал он.
Кулишов отметил, что противник пытается втянуть в разведывательно-подрывную деятельность жителей приграничных районов. По его словам, ситуация на российско-украинской границе и приграничной территории остается напряженной.
С начала спецоперации на Украине пограничники пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил генерал. Он уточнил, что наиболее активно противник пытался незаконно пересечь границу в период подготовки к выборам президента РФ и их проведения.
В частности, ДРГ пытались проникнуть в приграничные районы Белгородской и Курской областей. В результате боев на госгранице противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, подчеркнул Кулишов.
28 мая в России празднуется День пограничника. В своем обращении по этому случаю президент России Владимир Путин поблагодарил погранслужбу за срыв попыток украинских диверсантов проникнуть в Россию. 16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что безвозвратные потери украинских диверсантов, которые атаковали приграничные регионы России, составили 550 человек.