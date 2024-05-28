Путин поблагодарил пограничников за срыв атак диверсантов на границе с Украиной
Президент России Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня пограничника, который отмечается 28 мая. Глава государства поблагодарил пограничников за то, что они сорвали попытки диверсантов проникнуть в Россию со стороны Украины.
«Во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», – сказал Путин, его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Кроме того, президент упомянул стойкость пограничников во время Великой Отечественной войны, поскольку они приняли на себя первый удар врага, но при этом не отступили, а отважно сражались на разных участках фронта.
Путин также призвал сотрудников пограничной службы и в будущем добиваться значимых результатов по важным направлением, таким как борьба с нелегальной миграцией и преступностью.
16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что безвозвратные потери украинских диверсантов, которые атаковали приграничные регионы России, составили 550 человек.
Сам президент 19 марта заявил, что попытки украинских группировок устроить террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей встретили достойный отпор. Он подчеркнул, что «хозяева» предателей не жалеют их и «бросают прямо как пушечное мясо на убой».