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Латвия инвестирует 20 млн евро в развитие «армии дронов»

Ведомости

Власти Латвии в 2024 г. намерены вложить 20 млн евро в развитие «армии беспилотников», заявил министр обороны республики Андрис Спрудс, сообщает портал lsm.lv.

По словам министра, до 20 млн евро будет вложено в поддержку Украины, и еще столько же в развитие собственного потенциала Латвии, чтобы оснастить беспилотниками вооруженные силы республики. Не менее 10 млн евро выделят производителям дронов. В настоящее время испытания прошли семь компаний, с ними ведутся переговоры о покупке беспилотников, уточнил Спрудс.

«Мы стремимся иметь до 1000 беспилотников, которые также могут быть отправлены на помощь Украине», – уточнил министр.

В начале июня планируется открытие учебно-испытательного полигона в области Селия. В тренировках смогут принять участие граждане Латвии до 60 лет.

26 мая Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на передовой. По данным издания, это будет означать, что НАТО станет участником конфликта.

Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

Заявления западных политиков об отправке военных на Украину являются безответственными и могут расцениваться как провокация, заявил в мае директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Позднее стало известно, что возможность отправки войск в западную часть Украины обсуждает правительство Эстонии. Планы французского лидера отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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