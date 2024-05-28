Латвия инвестирует 20 млн евро в развитие «армии дронов»
Власти Латвии в 2024 г. намерены вложить 20 млн евро в развитие «армии беспилотников», заявил министр обороны республики Андрис Спрудс, сообщает портал lsm.lv.
По словам министра, до 20 млн евро будет вложено в поддержку Украины, и еще столько же в развитие собственного потенциала Латвии, чтобы оснастить беспилотниками вооруженные силы республики. Не менее 10 млн евро выделят производителям дронов. В настоящее время испытания прошли семь компаний, с ними ведутся переговоры о покупке беспилотников, уточнил Спрудс.
«Мы стремимся иметь до 1000 беспилотников, которые также могут быть отправлены на помощь Украине», – уточнил министр.
В начале июня планируется открытие учебно-испытательного полигона в области Селия. В тренировках смогут принять участие граждане Латвии до 60 лет.
26 мая Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на передовой. По данным издания, это будет означать, что НАТО станет участником конфликта.
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.
Заявления западных политиков об отправке военных на Украину являются безответственными и могут расцениваться как провокация, заявил в мае директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Позднее стало известно, что возможность отправки войск в западную часть Украины обсуждает правительство Эстонии. Планы французского лидера отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.