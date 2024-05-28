Путин поздравил Алиева с днем независимости Азербайджана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля.
По словам главы государства, Москва придает большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Путин выразил уверенность, что стороны продолжат наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах и координацию усилий в региональных делах. Это отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.
«Искренне желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания», – подчеркнул президент России.
Российский лидер заметил, что двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и развиваются. Товарооборот стран превысил $4 млрд, российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют $6 млрд. Президент Азербайджана отметил, что Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе «и в более широкой географии».