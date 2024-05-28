Путин поздравил Алиева с днем независимости Азербайджана

Российский лидер заметил, что двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и развиваются. Товарооборот стран превысил $4 млрд, российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют $6 млрд. Президент Азербайджана отметил, что Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе «и в более широкой географии».