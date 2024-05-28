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Германия и Чехия призвали страны ЕС объединиться для отказа от российского газа

Ведомости

Германия и Чехия просят Евросоюз создать рабочую группу для определения способов поэтапного прекращения оставшихся поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра торговли Чехии Юзефа Сикелы министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

В документе речь, в том числе, идет о сжиженном природном газе, нефти и ядерных материалах, все еще поступающих в Европу из России.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», – говорится в письме.

После начала конфликта на Украине Евросоюз сократил импорт энергоносителей из России на 80%, но многие страны ЕС продолжают зависеть от российского газа и радиоактивных материалов для заправки атомных электростанций. 

28 мая председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что предприятие не будет отказываться от российского газа, поскольку ограничения на его поставку не предусмотрены законодательством.

В этот же день стало известно, что Казахстан намерен модернизировать газотранспортную систему (ГТС), чтобы нарастить прокачку российского газа в Узбекистан. По словам министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева, транзит планируется увеличить с нынешних 3,8 до 11 млрд куб. м. Инвестировать в модернизацию ГТС готова казахстанская госкомпания Qazaqgaz. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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