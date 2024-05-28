Германия и Чехия призвали страны ЕС объединиться для отказа от российского газа

В этот же день стало известно, что Казахстан намерен модернизировать газотранспортную систему (ГТС), чтобы нарастить прокачку российского газа в Узбекистан. По словам министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева, транзит планируется увеличить с нынешних 3,8 до 11 млрд куб. м. Инвестировать в модернизацию ГТС готова казахстанская госкомпания Qazaqgaz.