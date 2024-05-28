Германия и Чехия призвали страны ЕС объединиться для отказа от российского газа
Германия и Чехия просят Евросоюз создать рабочую группу для определения способов поэтапного прекращения оставшихся поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра торговли Чехии Юзефа Сикелы министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.
В документе речь, в том числе, идет о сжиженном природном газе, нефти и ядерных материалах, все еще поступающих в Европу из России.
«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», – говорится в письме.
После начала конфликта на Украине Евросоюз сократил импорт энергоносителей из России на 80%, но многие страны ЕС продолжают зависеть от российского газа и радиоактивных материалов для заправки атомных электростанций.
28 мая председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что предприятие не будет отказываться от российского газа, поскольку ограничения на его поставку не предусмотрены законодательством.
В этот же день стало известно, что Казахстан намерен модернизировать газотранспортную систему (ГТС), чтобы нарастить прокачку российского газа в Узбекистан. По словам министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева, транзит планируется увеличить с нынешних 3,8 до 11 млрд куб. м. Инвестировать в модернизацию ГТС готова казахстанская госкомпания Qazaqgaz.