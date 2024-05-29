Посла Мексики вызывали на беседу в МИД из-за недопуска россиян на рейсы

В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания перестала продавать билеты в Мексику из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут.