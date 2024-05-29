Посла Мексики вызывали на беседу в МИД из-за недопуска россиян на рейсы
МИД России вызывал посла Мексики в РФ Эдуардо Вильегаса Мехиаса из-за ситуации с отказами россиянам во въезде в республику. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.
«Посол Мексики в Москве был приглашен в министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику», – рассказал дипломат.
Климов назвал приоритетной проблему с недопуском россиян в Стамбуле на авиарейсы в Мексику. По его словам, ситуация находится на особом контроле генконсульства России в Стамбуле и посольства России в Мексике.
В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания перестала продавать билеты в Мексику из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут.