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Посольство РФ направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines

Ведомости

Посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи со случаями недопуска российских туристов на рейсы Turkish Airlines, следующие в страны Латинской Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.

По словам Захаровой, этот вопрос акцентированно ставился перед турецкой стороной, в том числе в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов.

«Посольство России в Турции отслеживает ситуацию, касающуюся российских туристов. Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается», – сказала она.

Захарова отметила, что по информации, полученной генеральным консульством России в Стамбуле, фиксируемые в последнее время случаи отказов российским гражданам в посадке на рейсы Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки – Аргентину, Бразилию, Мексику и ряд других стран – связаны в первую очередь с введенными этими странами правилами въезда на их территорию.

В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут.

Посольство РФ в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили. В Кремле заявили, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование возникшей проблемы.

В этой связи авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и условиями страны следования. При этом к обязательным требованиям для въезда каждой страны относятся наличие у пассажира единого сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда – обратно, наличие у пассажира подтверждения бронирования гостиницы, отсутствие различия между датами авиарейсов и датами бронирования отелей, осуществление транзитного перелета внутри стран Латинской Америки в течение не более 24 часов, наличие у пассажира багажа помимо ручной клади.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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