Посольство РФ направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines

В этой связи авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и условиями страны следования. При этом к обязательным требованиям для въезда каждой страны относятся наличие у пассажира единого сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда – обратно, наличие у пассажира подтверждения бронирования гостиницы, отсутствие различия между датами авиарейсов и датами бронирования отелей, осуществление транзитного перелета внутри стран Латинской Америки в течение не более 24 часов, наличие у пассажира багажа помимо ручной клади.