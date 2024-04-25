Посольство РФ направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines
Посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи со случаями недопуска российских туристов на рейсы Turkish Airlines, следующие в страны Латинской Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.
По словам Захаровой, этот вопрос акцентированно ставился перед турецкой стороной, в том числе в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов.
«Посольство России в Турции отслеживает ситуацию, касающуюся российских туристов. Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается», – сказала она.
Захарова отметила, что по информации, полученной генеральным консульством России в Стамбуле, фиксируемые в последнее время случаи отказов российским гражданам в посадке на рейсы Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки – Аргентину, Бразилию, Мексику и ряд других стран – связаны в первую очередь с введенными этими странами правилами въезда на их территорию.
В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут.
Посольство РФ в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили. В Кремле заявили, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование возникшей проблемы.
В этой связи авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и условиями страны следования. При этом к обязательным требованиям для въезда каждой страны относятся наличие у пассажира единого сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда – обратно, наличие у пассажира подтверждения бронирования гостиницы, отсутствие различия между датами авиарейсов и датами бронирования отелей, осуществление транзитного перелета внутри стран Латинской Америки в течение не более 24 часов, наличие у пассажира багажа помимо ручной клади.