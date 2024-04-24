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Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России

Ведомости

Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Об этом пишет Ассоциация туроператоров (АТОР) в своем Telegram-канале.

«Не получилось найти ни одного билета на рейсы в Мехико и Канкун из Москвы, Петербурга и Казани, мы перебрали возможные даты – безуспешно», – говорится в сообщении.

АТОР также отметила, что все еще доступны билеты из Стамбула в Мексику и другие страны Латинской Америки.

Российское посольство в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines по месту жительства в России в связи с их недопуском на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили.

Перед подачей иска с требованием о возмещении ущерба из-за случаев отказа турецкого авиаперевозчика в перелете в латиноамериканские страны дипломаты также посоветовали россиянам обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и записывать разговоры с ее сотрудниками, говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства в Анкаре от 23 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование вопроса, касающегося недопуска Turkish Airlines россиян на рейсы до стран Латинской Америки. Он подчеркнул, что проблема исходит со стороны турецкой авиакомпании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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