Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России
Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Об этом пишет Ассоциация туроператоров (АТОР) в своем Telegram-канале.
«Не получилось найти ни одного билета на рейсы в Мехико и Канкун из Москвы, Петербурга и Казани, мы перебрали возможные даты – безуспешно», – говорится в сообщении.
АТОР также отметила, что все еще доступны билеты из Стамбула в Мексику и другие страны Латинской Америки.
Российское посольство в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines по месту жительства в России в связи с их недопуском на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили.
Перед подачей иска с требованием о возмещении ущерба из-за случаев отказа турецкого авиаперевозчика в перелете в латиноамериканские страны дипломаты также посоветовали россиянам обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и записывать разговоры с ее сотрудниками, говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства в Анкаре от 23 апреля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование вопроса, касающегося недопуска Turkish Airlines россиян на рейсы до стран Латинской Америки. Он подчеркнул, что проблема исходит со стороны турецкой авиакомпании.