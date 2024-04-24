Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России

Перед подачей иска с требованием о возмещении ущерба из-за случаев отказа турецкого авиаперевозчика в перелете в латиноамериканские страны дипломаты также посоветовали россиянам обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и записывать разговоры с ее сотрудниками, говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства в Анкаре от 23 апреля.