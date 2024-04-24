Кремль рассчитывает на урегулирование ситуации с Turkish Airlines

«И, кончено, у нас очень конструктивные дружественные отношения с турецкой стороной, и мы будем использовать эти отношения с тем, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают. Мы убеждены, что дружественный характер наших отношений позволяет нам рассчитывать на урегулирование по всем подобным вопросам», – сказал Песков.