Кремль рассчитывает на урегулирование ситуации с Turkish Airlines
Дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование вопроса, касающегося недопуска Turkish Airlines россиян на рейсы до стран Латинской Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля подчеркнул, что проблема исходит со стороны турецкой авиакомпании. По его словам, в сложившейся ситуации активно работает дипломатическое ведомство РФ, российское посольство в Анкаре и правительство России, которое «неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации».
«И, кончено, у нас очень конструктивные дружественные отношения с турецкой стороной, и мы будем использовать эти отношения с тем, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают. Мы убеждены, что дружественный характер наших отношений позволяет нам рассчитывать на урегулирование по всем подобным вопросам», – сказал Песков.
12 апреля вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка в Стамбуле сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.
21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что в связи с инцидентом российскими дипломатами направлены обращения к руководству авиакомпании Turkish Airlines и министерству иностранных дел страны.
23 апреля посольство РФ опубликовало рекомендации россиянам, которые направляются транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки и не были допущены на рейс авиакомпании Turkish Airlines. В том числе дипломаты советуют подавать иск к авиаперевозчику в российский суд. По данным посольства РФ в Турции, авиакомпания, несмотря на неоднократные обращения с российской стороны, отказывает в посадке пассажирам, следующим в Аргентину, Бразилию, Мексику, Панаму и ряд других стран Латинской Америки.