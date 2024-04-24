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Кремль рассчитывает на урегулирование ситуации с Turkish Airlines

Ведомости

Дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование вопроса, касающегося недопуска Turkish Airlines россиян на рейсы до стран Латинской Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что проблема исходит со стороны турецкой авиакомпании. По его словам, в сложившейся ситуации активно работает дипломатическое ведомство РФ, российское посольство в Анкаре и правительство России, которое «неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации».

«И, кончено, у нас очень конструктивные дружественные отношения с турецкой стороной, и мы будем использовать эти отношения с тем, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают. Мы убеждены, что дружественный характер наших отношений позволяет нам рассчитывать на урегулирование по всем подобным вопросам», – сказал Песков.

12 апреля вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка в Стамбуле сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.

21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что в связи с инцидентом российскими дипломатами направлены обращения к руководству авиакомпании Turkish Airlines и министерству иностранных дел страны.

23 апреля посольство РФ опубликовало рекомендации россиянам, которые направляются транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки и не были допущены на рейс авиакомпании Turkish Airlines. В том числе дипломаты советуют подавать иск к авиаперевозчику в российский суд. По данным посольства РФ в Турции, авиакомпания, несмотря на неоднократные обращения с российской стороны, отказывает в посадке пассажирам, следующим в Аргентину, Бразилию, Мексику, Панаму и ряд других стран Латинской Америки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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