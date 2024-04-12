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Turkish Airlines не пустила на рейс в Мексику трех россиянок

Ведомости

Российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна. Об этом сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По информации туроператора Space Travel (Мурадян является его генеральным директором), 8 апреля три девушки из России летели бизнес-классом в Канкун рейсом Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке.

«Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства», – таким образом Turkish Airlines объяснила причину отказа.

За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.

Летом 2023 г. посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что возобновить прямое авиасообщение между Россией и Мексикой в обозримом будущем будет сложно, но можно рассмотреть запуск альтернативных маршрутов через север. По его словам, представители аэропорта «Внуково» сообщили мексиканской стороне, что есть возможность летать через Северный полюс, однако это будет зависеть не от мексиканского правительства, а от частных компаний, пояснил посол. Такие перелеты возможны на дальнемагистральных самолетах, которые есть только у крупных компаний.

В марте 2023 г. в российском МИДе заявили, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в их числе назывались Мексика и Саудовская Аравия. Там отмечали, что проекты межправительственных соглашений находятся на различных стадиях проработки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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