Turkish Airlines не пустила на рейс в Мексику трех россиянок

Летом 2023 г. посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что возобновить прямое авиасообщение между Россией и Мексикой в обозримом будущем будет сложно, но можно рассмотреть запуск альтернативных маршрутов через север. По его словам, представители аэропорта «Внуково» сообщили мексиканской стороне, что есть возможность летать через Северный полюс, однако это будет зависеть не от мексиканского правительства, а от частных компаний, пояснил посол. Такие перелеты возможны на дальнемагистральных самолетах, которые есть только у крупных компаний.