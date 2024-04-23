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Посольство РФ рекомендовало судиться с Turkish Airlines при недопуске на рейс

Ведомости

Посольство РФ опубликовало рекомендации россиянам, которые направляются транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки и не были допущены на рейс авиакомпании Turkish Airlines. В том числе, дипломаты советуют подавать иск к авиаперевозчику в российский суд.

На сайте посольства РФ в Турции поясняется, что авиакомпания, несмотря на неоднократные обращения с российской стороны, отказывают в посадке пассажирам, следующим в Аргентину, Бразилию, Мексику, Панаму и ряд других стран Латинской Америки.

«При этом сотрудники авиакомпании либо не предоставляют никаких внятных объяснений причин отказа, либо ссылаются на установленные указанными государствами правила въезда», – говорится в объявлении посольства РФ.

Среди этих правил въезда, в том числе, наличие у пассажира единого / сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда – обратно, кредитных карт и денежных средств, подтверждения бронирования гостиницы. Полный список требований для посадки на рейс есть на сайте авиаперевозчика на английском и турецком языках.

В случае недопуска на рейс посольство рекомендует связаться с Генеральным консульством России в Стамбуле, а также зафиксировать на аудио или видео инцидент и письменно запросить у авиакомпании документальное подтверждения факта отказа в посадке с указанием его причин. Кроме того, россияне могут подать судебный иск по месту своего жительства против авиаперевозчика с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба.

«Подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика «Турецкие авиалинии», видимо, не имеет перспектив», – добавили в посольстве.

12 апреля вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка в Стамбуле сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.

21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что в связи с инцидентом российскими дипломатами направлены обращения к руководству авиакомпании Turkish Airlines и министерству иностранных дел страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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