Дипломаты РФ обратились в МИД Турции из-за транзита россиян в Латинскую Америку
Российские дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей в аэропорту, рассказал «РИА Новости» генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
По его словам, российские загранучреждения обратились к руководству авиакомпании Turkish Airlines и министерству иностранных дел страны.
«Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», – уточнил Буравов.
12 апреля вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна.
По информации туроператора Space Travel (Мурадян является его генеральным директором), 8 апреля три девушки из России летели бизнес-классом в Канкун рейсом Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.