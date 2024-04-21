Дипломаты РФ обратились в МИД Турции из-за транзита россиян в Латинскую Америку

По информации туроператора Space Travel (Мурадян является его генеральным директором), 8 апреля три девушки из России летели бизнес-классом в Канкун рейсом Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.