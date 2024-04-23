Turkish Airlines перевела памятку россиянам, следующим в Латинскую Америку
Авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для россиян, которые следуют в Латинскую Америку транзитом через Турцию. Информация опубликована на официальном сайте компании.
«Пассажиры, не соответствующие одному из условий для указанных аэропортов, могут столкнуться с проблемами при посадке на соответствующий рейс», – отметили в тексте.
В памятке перечисляются дополнительные меры контроля, которые могут применяться к россиянам, чьи рейсы прибывают в аэропорты Каракаса (Венесуэла), Мехико и Канкуна (Мексика), Боготы (Колумбия), Гаваны (Куба) и Сан-Паулу (Бразилия). Одним из требований назвали наличие у пассажира кредитной карты и достаточного количества денежных средств. Также не должно быть различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.
12 апреля вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка в Стамбуле сорвалась, новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.
21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что в связи с инцидентом российскими дипломатами направлены обращения к руководству авиакомпании Turkish Airlines и министерству иностранных дел страны.
Посольство РФ опубликовало рекомендации россиянам, которые направляются транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки и не были допущены на рейс. Оно рекомендовало судиться с Turkish Airlines при недопуске.