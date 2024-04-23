Turkish Airlines перевела памятку россиянам, следующим в Латинскую Америку

В памятке перечисляются дополнительные меры контроля, которые могут применяться к россиянам, чьи рейсы прибывают в аэропорты Каракаса (Венесуэла), Мехико и Канкуна (Мексика), Боготы (Колумбия), Гаваны (Куба) и Сан-Паулу (Бразилия). Одним из требований назвали наличие у пассажира кредитной карты и достаточного количества денежных средств. Также не должно быть различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.