Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян в Мексику
Авиакомпания Turkish Airlines, которая ранее остановила продажи билетов в Мексику из России, предложила аннулировать оформленные билеты. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) в своем Telegram-канале.
Перевозчик заявил, что для пассажиров с билетами, оформленными до 23 апреля, на рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и прилетом в Мехико и Канкун в период с 23 апреля по 31 июля, доступны ряд условий. Компания предлагает изменить маршрут и дату перелета или оформить возврат без штрафа.
«То есть, если проще, – речь идет об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута (то есть в данном случае улететь в Мексику из Москвы через Стамбул единым бронированием не получится)», – пишет АТОР.
Российское посольство в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines по месту жительства в России в связи с их недопуском на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование вопроса, касающегося недопуска Turkish Airlines россиян на рейсы до стран Латинской Америки. Он подчеркнул, что проблема исходит со стороны турецкой авиакомпании. 24 апреля АТОР сообщила, что Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани.