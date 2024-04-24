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Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян в Мексику

Ведомости

Авиакомпания Turkish Airlines, которая ранее остановила продажи билетов в Мексику из России, предложила аннулировать оформленные билеты. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) в своем Telegram-канале.

Перевозчик заявил, что для пассажиров с билетами, оформленными до 23 апреля, на рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и прилетом в Мехико и Канкун в период с 23 апреля по 31 июля, доступны ряд условий. Компания предлагает изменить маршрут и дату перелета или оформить возврат без штрафа.

«То есть, если проще, – речь идет об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута (то есть в данном случае улететь в Мексику из Москвы через Стамбул единым бронированием не получится)», – пишет АТОР.

Российское посольство в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines по месту жительства в России в связи с их недопуском на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование вопроса, касающегося недопуска Turkish Airlines россиян на рейсы до стран Латинской Америки. Он подчеркнул, что проблема исходит со стороны турецкой авиакомпании. 24 апреля АТОР сообщила, что Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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