Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян в Мексику

Перевозчик заявил, что для пассажиров с билетами, оформленными до 23 апреля, на рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и прилетом в Мехико и Канкун в период с 23 апреля по 31 июля, доступны ряд условий. Компания предлагает изменить маршрут и дату перелета или оформить возврат без штрафа.