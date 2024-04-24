Власти Мексики решают проблему недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

Земский заметил, что в последнее время миграционная тема в Мексике обострилась, в связи с чем местные власти принимают регулирующие меры, которые распространяются на всех и не несут дискриминационного характера. В каждом отдельном случае власти Мексики готовы разбираться по факту получения обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений.