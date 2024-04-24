Власти Мексики решают проблему недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines
Власти Мексики занимаются решением проблемы недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в латиноамериканскую страну. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства России в Мексике Андрей Земский.
«В основном инициатором отказов в авиаперевозке являются "Турецкие авиалинии", а не мексиканская сторона», – уточнил дипломат.
Земский заметил, что в последнее время миграционная тема в Мексике обострилась, в связи с чем местные власти принимают регулирующие меры, которые распространяются на всех и не несут дискриминационного характера. В каждом отдельном случае власти Мексики готовы разбираться по факту получения обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений.
По словам дипломата, посольство России находится на связи со всеми компетентными органами Мексики и работает над решением возникших проблем.
24 апреля Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Билеты из Стамбула в Мексику и другие страны Латинской Америки все еще доступны.
Российское посольство в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines по месту жительства в России в связи с их недопуском на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили.
Перед подачей иска с требованием о возмещении ущерба из-за случаев отказа турецкого авиаперевозчика в перелете в латиноамериканские страны дипломаты также посоветовали россиянам обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и записывать разговоры с ее сотрудниками, говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства в Анкаре от 23 апреля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование вопроса, касающегося недопуска Turkish Airlines россиян на рейсы до стран Латинской Америки. Он подчеркнул, что проблема исходит со стороны турецкой авиакомпании.