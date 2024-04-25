В МИД РФ объяснили недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines давлением США
Проблемы с недопуском граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие в Мексику, связаны с давлением США на власти этой страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», – сказал он.
Рябков отметил, что с трудностями также столкнулись россияне, направляющиеся в другие страны Латинской Америки. По его словам, эта тема сейчас обсуждается.
В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля АТОР сообщила, что авиакомпания остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут.
Посольство РФ в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили. В Кремле заявили, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование возникшей проблемы.