В МИД РФ объяснили недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines давлением США

Посольство РФ в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили. В Кремле заявили, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование возникшей проблемы.