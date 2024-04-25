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В МИД РФ объяснили недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines давлением США

Ведомости

Проблемы с недопуском граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие в Мексику, связаны с давлением США на власти этой страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», – сказал он.

Рябков отметил, что с трудностями также столкнулись россияне, направляющиеся в другие страны Латинской Америки. По его словам, эта тема сейчас обсуждается.

В марте – апреле стало известно о случаях недопуска граждан РФ на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в латиноамериканские страны, включая Мексику, Бразилию и Аргентину. 24 апреля АТОР сообщила, что авиакомпания остановила продажи билетов в Мексику из Москвы, Петербурга и Казани. Путешественникам с оформленными билетами Turkish Airlines предложила аннулировать их или изменить маршрут.

Посольство РФ в Турции ранее посоветовало российским гражданам подать в суд на Turkish Airlines в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки. До этого сотрудники дипмиссии направили жалобу в компанию, но внятных объяснений не получили. В Кремле заявили, что дружественный характер отношений России и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование возникшей проблемы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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