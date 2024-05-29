Спикер парламента Грузии пообещал подписать закон об иноагентах

27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией, если там примут закон об иноагентах. По его словам, принятие закона об иноагентах будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 29 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах и могут ввести визовые ограничения в отношении политиков этой страны.