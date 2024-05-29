Спикер парламента Грузии пообещал подписать закон об иноагентах
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили намерен подписать закон об иноагентах вместо президента Саломе Зурабишвили, которая, вероятно, откажется подписывать документ сама. Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Закон вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она [Зурабишвили] не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», – сказал Папуашвили (цитата по ТАСС).
28 мая «Sputnik Грузия» сообщало, что закон вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника». Перед этим в течение трех дней документ должна подписать президент Грузии. Издание уточняло, что если она не сделает этого, то закон подпишет спикер парламента.
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. По данным «Sputnik Грузия», за мотивированные замечания президента страны Саломе Зурабишвили не проголосовал ни один человек, а за первоначальную версию законопроекта – 84 депутата.
27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией, если там примут закон об иноагентах. По его словам, принятие закона об иноагентах будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 29 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах и могут ввести визовые ограничения в отношении политиков этой страны.
Парламент республики принял законопроект 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. 18 мая Зурабишвили наложила вето на документ. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.