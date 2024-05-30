Песков: подготовка визита Путина во Вьетнам ведется

Путин посещал Вьетнам в ноябре 2017 г. Тогда президент РФ принял участие в 25‑м саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». В октябре 2023 г. российский лидер встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Пекине, куда прибыл с рабочим визитом для участия в III Международном форуме «Один пояс, один путь».