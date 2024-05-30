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Песков: подготовка визита Путина во Вьетнам ведется

Ведомости

В Кремле ведется подготовка визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, о сроках поездки Путина во Вьетнам объявят своевременно.

26 марта вьетнамское издание Vietnamnet сообщало, что генеральный секретарь Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить азиатское государство. Приглашение прозвучало во время телефонного разговора. 28 марта Песков заявлял, что визит российского лидера во Вьетнам состоится, но сроки еще не согласованы.

Путин посещал Вьетнам в ноябре 2017 г. Тогда президент РФ принял участие в 25‑м саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». В октябре 2023 г. российский лидер встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Пекине, куда прибыл с рабочим визитом для участия в III Международном форуме «Один пояс, один путь».

16-17 мая Путин с государственным визитом посетил Китайскую народную республику. Китай стал первой страной, которую посетил российский лидер после вступления в должность президента на новый срок.

23 и 24 мая президент с официальным визитом посетил Белоруссию, а 26–27 мая – с государственным визитом Узбекистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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