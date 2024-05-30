Песков: подготовка визита Путина во Вьетнам ведется
В Кремле ведется подготовка визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, о сроках поездки Путина во Вьетнам объявят своевременно.
26 марта вьетнамское издание Vietnamnet сообщало, что генеральный секретарь Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить азиатское государство. Приглашение прозвучало во время телефонного разговора. 28 марта Песков заявлял, что визит российского лидера во Вьетнам состоится, но сроки еще не согласованы.
Путин посещал Вьетнам в ноябре 2017 г. Тогда президент РФ принял участие в 25‑м саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». В октябре 2023 г. российский лидер встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Пекине, куда прибыл с рабочим визитом для участия в III Международном форуме «Один пояс, один путь».
16-17 мая Путин с государственным визитом посетил Китайскую народную республику. Китай стал первой страной, которую посетил российский лидер после вступления в должность президента на новый срок.