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Госсекретарь Ватикана заявил, что удары Киева по РФ ведут к эскалации

Ведомости

Разрешение на использование Украиной оружия для атак по территории России будет означать неконтролируемую эскалацию конфликта. Об этом заявил глава правительства Ватикана Пьетро Паролин, его заявление приводит агентство ANSA.

«Это может повлечь за собой эскалацию, которую никто больше не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива», – сказал он.

30 мая министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не должна использовать итальянское оружие для ударов по территории России. Кроме того, Италия никогда не отправит свои войска на Украину, добавил он.

В тот же день министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что страна разрешает использовать Украине истребители F-16 для ударов по военным объектам в России. Парламент Дании при отправке F-16 понимал, что истребителей станут частью «самообороны» Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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