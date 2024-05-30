Госсекретарь Ватикана заявил, что удары Киева по РФ ведут к эскалации
Разрешение на использование Украиной оружия для атак по территории России будет означать неконтролируемую эскалацию конфликта. Об этом заявил глава правительства Ватикана Пьетро Паролин, его заявление приводит агентство ANSA.
«Это может повлечь за собой эскалацию, которую никто больше не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива», – сказал он.
30 мая министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не должна использовать итальянское оружие для ударов по территории России. Кроме того, Италия никогда не отправит свои войска на Украину, добавил он.
В тот же день министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что страна разрешает использовать Украине истребители F-16 для ударов по военным объектам в России. Парламент Дании при отправке F-16 понимал, что истребителей станут частью «самообороны» Украины.