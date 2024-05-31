Южная Корея пригрозила КНДР болезненными мерами в ответ на провокации
Сеул примет «невыносимо болезненные меры», если КНДР продолжит провокационные действия, предупредили в южнокорейском министерстве объединения.
В ведомстве напомнили об отправке Пхеньяном воздушных шаров с мусором. Как ранее сообщили южнокорейские власти, сотни шаров были запущены вечером 28 мая, они упали в разных местах по всей стране. Министерство объединения выразило «сильное сожаление» по поводу «бессмысленных и иррациональных» провокационных действий Северной Кореи, пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление.
«Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, правительство примет все меры, которые Северная Корея не сможет вынести. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за то, что произойдет потом, полностью ляжет на Северную Корею», – говорится в заявлении.
Власти Южной Кореи на этой неделе заявили, что действия Пхеньяна нарушают международное право и ставят под угрозу безопасность страны. Они призвали КНДР «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия».
26 мая заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир заявила, что власти готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету страны. По ее словам, речь идет о распространении листовок и росте нарушений воздушной и морской границ. В рамках разведывательных полетов в период с 13 по 24 мая США задействовали пять самолетов RC-135 и 11 U-2S, отметила замминистра.