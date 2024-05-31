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МИД Грузии заявил послу Литвы о грубом вмешательстве во внутренние дела страны

Ведомости

МИД Грузии вызвал посла Литвы в республике Андрюса Калиндру для обсуждения позиции Литвы по закону об иноагентах. Об этом сообщается на сайте грузинского ведомства. 

«Грузинская сторона пояснила послу, что недавние заявления литовских официальных лиц, участие министра иностранных дел Литвы в акции протеста, а также вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона об иноагентах представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела страны», – говорится в сообщении.

В МИД Грузии подчеркнули несовместимость таких действий с «существующими между двумя странами дружественными и партнерскими отношениями». На встрече стороны также выразили надежду на восстановление позитивной повестки в отношениях Грузии и Литвы.

28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Сама инициатива была принята парламентом Грузии еще 14 мая.

Закон не поддерживали в США и странах ЕС. 15 мая министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения закона об иноагентах. В тот же день главы МИД приняли участие в митинге против инициативы, обратившись к протестующим со сцены.

27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ЕС в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией в случае принятия закона об иноагентах. Он пояснил, что принятие инициативы будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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