МИД Грузии заявил послу Литвы о грубом вмешательстве во внутренние дела страны
МИД Грузии вызвал посла Литвы в республике Андрюса Калиндру для обсуждения позиции Литвы по закону об иноагентах. Об этом сообщается на сайте грузинского ведомства.
«Грузинская сторона пояснила послу, что недавние заявления литовских официальных лиц, участие министра иностранных дел Литвы в акции протеста, а также вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона об иноагентах представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела страны», – говорится в сообщении.
В МИД Грузии подчеркнули несовместимость таких действий с «существующими между двумя странами дружественными и партнерскими отношениями». На встрече стороны также выразили надежду на восстановление позитивной повестки в отношениях Грузии и Литвы.
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Сама инициатива была принята парламентом Грузии еще 14 мая.
Закон не поддерживали в США и странах ЕС. 15 мая министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения закона об иноагентах. В тот же день главы МИД приняли участие в митинге против инициативы, обратившись к протестующим со сцены.
27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ЕС в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией в случае принятия закона об иноагентах. Он пояснил, что принятие инициативы будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.