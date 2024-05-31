МИД Грузии заявил послу Литвы о грубом вмешательстве во внутренние дела страны

Закон не поддерживали в США и странах ЕС. 15 мая министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения закона об иноагентах. В тот же день главы МИД приняли участие в митинге против инициативы, обратившись к протестующим со сцены.