Reuters: сторонники Трампа призывают к беспорядкам из-за обвинительного вердикта

30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Сам Трамп не согласился с вердиктом и назвал его «позором». Приговор будет вынесен 11 июля.