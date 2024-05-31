Reuters: сторонники Трампа призывают к беспорядкам из-за обвинительного вердикта
Сторонники экс-президента США Дональда Трампа призывают к массовым беспорядкам из-за несогласия с обвинительным вердиктом суда присяжных в отношении политика. Об этом пишет агентство Reuters, которое провело обзор комментариев на сайтах, связанных с политиком.
Речь о Truth Social и сайтах Patriots.Win и The Gateway Pundit. Среди комментариев – призывы к нападению на присяжных, казни судьи, гражданской войне и вооруженному восстанию, передает агентство.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Сам Трамп не согласился с вердиктом и назвал его «позором». Приговор будет вынесен 11 июля.
Это первый в американской истории случай, когда бывший глава государства признан виновным в совершении уголовного преступления. В администрации президента США ограничилась заявлением об уважении к верховенству закона.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что ситуация с Трампом указывает на происходящее в США «устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами».