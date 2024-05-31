Польша заявила о готовности обучать подлежащих призыву в ВСУ украинцев

28 мая Сикорский заявлял, что Польша не исключает возможность отправки своих войск на Украину. 25 мая он поддержал призывы разрешить ВСУ атаковать военные объекты в России. По его словам, страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины.