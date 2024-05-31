Польша заявила о готовности обучать подлежащих призыву в ВСУ украинцев
Польша допустила возможность обучения на своей территории украинцев, подлежащих призыву в ВСУ. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский.
По словам Сикорского, республика рассмотрела украинский запрос насчет обучения.
«Мы пришли к выводу, что и безопасно и эффективно будет обучать в Польше украинское подразделение, состоящее из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию», – сказал Сикорский (цитата по Rzeczpospolita).
Речь идет о гражданах Украины призывного возраста, которые находятся на территории Польши.
31 мая депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что на Украину направляется первая группа французских инструкторов.