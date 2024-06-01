Путин в телефонном разговоре поздравил Пашиняна с днем рождения
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба правительства республики.
Пашинян поблагодарил Путина за поздравления и добрые пожелания. Премьер-министр Армении также выразил благодарность российскому президенту за поручение РЖД как можно быстрее восстановить железнодорожные участки, разрушенные наводнением в Лорийской области.
Поздравления Пашиняну направил и председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает «Sputnik Армения». Он отметил развитие торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между странами.
В Армении из-за проливных дождей произошло наводнение, 25-26 мая в северных регионах республики выпала месячная норма осадков. Были затоплены некоторые населенные пункты и дороги, сообщалось о погибших и пострадавших.
26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что посольство России в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан. Минобороны и МЧС России предложили Еревану свою помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.