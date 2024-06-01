Путин в телефонном разговоре поздравил Пашиняна с днем рождения

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что посольство России в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан. Минобороны и МЧС России предложили Еревану свою помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.