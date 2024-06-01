Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Орбан: Венгрия намерена помешать Европе вступить в войну с Россией

Ведомости

Правительство Венгрии намерено помешать Европе вступить в войну с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Hirado.

По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов Евросоюза и НАТО, ведущих к расширению конфликта на Украине, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир. Сторонники войны вышли за рамки здравого смысла. Они стремятся победить Россию, как пытались сделать это в Первой и Второй мировых войнах.

«Венгерское правительство не допустит, чтобы наши дети и внуки были отправлены на войну», – подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии добавил, что сторонники военных действий считают, что смогут выиграть в войне. Их не заботят люди, их жизни и будущее. Сторонников насилия нельзя переубедить, их необходимо победить.

31 мая Орбан заявил в интервью Hirado, что Европа вступила во вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле согласны с позицией Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.

28 мая первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных