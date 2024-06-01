Орбан: Венгрия намерена помешать Европе вступить в войну с Россией

По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов Евросоюза и НАТО, ведущих к расширению конфликта на Украине, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир. Сторонники войны вышли за рамки здравого смысла. Они стремятся победить Россию, как пытались сделать это в Первой и Второй мировых войнах.