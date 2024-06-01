Орбан: Венгрия намерена помешать Европе вступить в войну с Россией
Правительство Венгрии намерено помешать Европе вступить в войну с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Hirado.
По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов Евросоюза и НАТО, ведущих к расширению конфликта на Украине, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир. Сторонники войны вышли за рамки здравого смысла. Они стремятся победить Россию, как пытались сделать это в Первой и Второй мировых войнах.
«Венгерское правительство не допустит, чтобы наши дети и внуки были отправлены на войну», – подчеркнул Орбан.
Премьер-министр Венгрии добавил, что сторонники военных действий считают, что смогут выиграть в войне. Их не заботят люди, их жизни и будущее. Сторонников насилия нельзя переубедить, их необходимо победить.
31 мая Орбан заявил в интервью Hirado, что Европа вступила во вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле согласны с позицией Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.
28 мая первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России.