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Tasnim: Мохбер не будет участвовать в выборах президента Ирана

Ведомости

Исполняющему обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не подтвердили регистрацию на президентские выборы, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, регистрацию Мохбера для участия в выборах главы государства не подтвердили и вряд-ли изменят свое решение.

2 июня Associated Press сообщило, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался для участия в президентских выборах. Он оставил пост президента Ирана в августе 2013 г., после него главой государства стал Хассан Роухани.

Согласно ст. 131 иранской конституции, в случае отсутствия президента полномочия главы исполнительной власти на 50 дней автоматически переходят вице-президенту, после чего должны быть проведены выборы. Кандидаты в президенты выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции. Он определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования, писали «Ведомости».

21 мая Совет стражей конституции Ирана утвердил дату внеочередных президентских выборов страны, они пройдут 28 июня.

К 1 июня были официально зарегистрированы 12 кандидатов, сообщало агентство IRNA. В частности, заявки подали депутат парламента Масуд Пезешкиян, депутат Ахмад Расулинежад и Вахид Хаганиян, работавший в администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие высокопоставленные чиновники и экипаж. Все они погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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