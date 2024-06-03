Tasnim: Мохбер не будет участвовать в выборах президента Ирана
Исполняющему обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не подтвердили регистрацию на президентские выборы, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, регистрацию Мохбера для участия в выборах главы государства не подтвердили и вряд-ли изменят свое решение.
2 июня Associated Press сообщило, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался для участия в президентских выборах. Он оставил пост президента Ирана в августе 2013 г., после него главой государства стал Хассан Роухани.
Согласно ст. 131 иранской конституции, в случае отсутствия президента полномочия главы исполнительной власти на 50 дней автоматически переходят вице-президенту, после чего должны быть проведены выборы. Кандидаты в президенты выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции. Он определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования, писали «Ведомости».
21 мая Совет стражей конституции Ирана утвердил дату внеочередных президентских выборов страны, они пройдут 28 июня.
К 1 июня были официально зарегистрированы 12 кандидатов, сообщало агентство IRNA. В частности, заявки подали депутат парламента Масуд Пезешкиян, депутат Ахмад Расулинежад и Вахид Хаганиян, работавший в администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие высокопоставленные чиновники и экипаж. Все они погибли.