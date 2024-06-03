Tasnim: Мохбер не будет участвовать в выборах президента Ирана

Согласно ст. 131 иранской конституции, в случае отсутствия президента полномочия главы исполнительной власти на 50 дней автоматически переходят вице-президенту, после чего должны быть проведены выборы. Кандидаты в президенты выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции. Он определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования, писали «Ведомости».