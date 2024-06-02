Бывший президент Ирана зарегистрировался кандидатом на участие в выборах

Ахмадинежад, как сообщает AP, зарегистрировался 2 июня в качестве возможного кандидата на участие в президентских выборах. Агентство называет его наиболее известным политиком, который может принять участие в процессе. В ходе выступления после регистрации экс-президент пообещал стремиться к «конструктивному взаимодействию с миром и улучшению экономических отношений со всеми странами», говорится в публикации.