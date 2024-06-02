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Бывший президент Ирана зарегистрировался кандидатом на участие в выборах

Ахмадинежад покинул пост руководителя страны в августе 2013 года
Полина Худякова
Blondinrikard Fröberg / Flickr

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался для участия в президентских выборах, пишет Associated Press (AP). Внеочередные выборы в Исламской Республике пройдут в конце июня в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси.

Ахмадинежад, как сообщает AP, зарегистрировался 2 июня в качестве возможного кандидата на участие в президентских выборах. Агентство называет его наиболее известным политиком, который может принять участие в процессе. В ходе выступления после регистрации экс-президент пообещал стремиться к «конструктивному взаимодействию с миром и улучшению экономических отношений со всеми странами», говорится в публикации.

«Регистрация бывшего лидера-популиста оказывает давление на верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Находясь у власти, Ахмадинежад открыто бросил вызов 85-летнему священнослужителю, и его попытка баллотироваться в 2021 г. была запрещена властями», – отмечает агентство.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие высокопоставленные чиновники и экипаж. Все они погибли.

21 мая Совет стражей конституции Ирана утвердил дату внеочередных президентских выборов страны, они пройдут 28 июня. Кандидаты в президенты выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции. Он определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования, писали «Ведомости».

К 1 июня были официально зарегистрированы 12 кандидатов, сообщало агентство IRNA. В частности, заявки подали депутат парламента Масуд Пезешкиян, депутат Ахмад Расулинежад и Вахид Хаганиян, работавший в администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 

Ахмадинежад оставил пост президента Ирана в августе 2013 г., после него главой государства стал Хассан Роухани.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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