На выборы президента в Иране зарегистрировали 12 кандидатов
По данным агентства, в первый день регистрации заявки подали депутат парламента Масуд Пезешкиян, депутат Ахмад Расулинежад и Вахид Хаганиян, работавший в администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Их данные полностью соответствуют необходимым требованиям.
21 мая Совет стражей конституции Ирана утвердил дату внеочередных президентских выборов страны, они пройдут 28 июня.
В этот же день «Ведомости» писали, что кандидаты в президенты Ирана выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции, состоящий из богословов, и определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие высокопоставленные чиновники и экипаж. Все они погибли.