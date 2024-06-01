На выборы президента в Иране зарегистрировали 12 кандидатов

В этот же день «Ведомости» писали, что кандидаты в президенты Ирана выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции, состоящий из богословов, и определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования.