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Пентагон увеличил сумму контракта на производство HIMARS до $1,9 млрд

Ведомости

Министерство обороны США увеличило стоимость контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS до $1,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В мае ведомство информировало о заключении аналогичного контракта, но на сумму $861,3 млн. Теперь же стоимость заказа увеличена, а предполагаемый срок исполнения сдвинут с 31 мая 2026 г. на 31 мая 2028 г. В сообщении Пентагона не уточняется, какое количество РСЗО должна произвести Lockheed Martin.

24 мая правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью $275 млн. В него войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые мины, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

31 мая представитель Пентагона также сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила украинским войскам наносить удары американским оружием по территории России в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Вашингтон и Киев планируют обсудить расширение географии атак по объектам внутри РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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