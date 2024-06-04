Пентагон увеличил сумму контракта на производство HIMARS до $1,9 млрд

В мае ведомство информировало о заключении аналогичного контракта, но на сумму $861,3 млн. Теперь же стоимость заказа увеличена, а предполагаемый срок исполнения сдвинут с 31 мая 2026 г. на 31 мая 2028 г. В сообщении Пентагона не уточняется, какое количество РСЗО должна произвести Lockheed Martin.