Пентагон увеличил сумму контракта на производство HIMARS до $1,9 млрд
Министерство обороны США увеличило стоимость контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS до $1,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
В мае ведомство информировало о заключении аналогичного контракта, но на сумму $861,3 млн. Теперь же стоимость заказа увеличена, а предполагаемый срок исполнения сдвинут с 31 мая 2026 г. на 31 мая 2028 г. В сообщении Пентагона не уточняется, какое количество РСЗО должна произвести Lockheed Martin.
24 мая правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью $275 млн. В него войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые мины, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.
31 мая представитель Пентагона также сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила украинским войскам наносить удары американским оружием по территории России в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Вашингтон и Киев планируют обсудить расширение географии атак по объектам внутри РФ.