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США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Ведомости

США провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Процедура является рутинной и не должна расцениваться как результат текущих мировых событий. Об этом сообщается на сайте командования космических сил.

«Запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания США надежны и действенны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это был первый из двух тестовых запусков, запланированных на эту неделю с Ванденберга. В пресс-службе командования космических сил США добавили, что подобные испытания проводились ранее уже более 300 раз.

О планируемых запусках 1 июня сообщило командование космических сил США. Уточняется, что Вашингтон уведомил Москву об испытаниях. Следующий запуск ракеты назначен на 6 июня.

Ракета Minuteman III («ополченец») была разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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