США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Процедура является рутинной и не должна расцениваться как результат текущих мировых событий. Об этом сообщается на сайте командования космических сил.
«Запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания США надежны и действенны», – говорится в сообщении.
Отмечается, что это был первый из двух тестовых запусков, запланированных на эту неделю с Ванденберга. В пресс-службе командования космических сил США добавили, что подобные испытания проводились ранее уже более 300 раз.
О планируемых запусках 1 июня сообщило командование космических сил США. Уточняется, что Вашингтон уведомил Москву об испытаниях. Следующий запуск ракеты назначен на 6 июня.
Ракета Minuteman III («ополченец») была разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.