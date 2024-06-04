Politico: Австрия поддерживает идею о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе
МИД Австрии поддерживает призыв Бельгии лишить Венгрию права голоса в рамках Евросоюза, сообщил Politico представитель австрийского ведомства.
Будапешт в июле начнет председательствовать в Совете ЕС. Решение Вены поддержать призыв Бельгии, как отмечает газета, является «еще одним признаком разочарования в Будапеште» перед началом шестимесячного председательства республики.
2 июня издание сообщило, что председательствующая сейчас в Совете ЕС Бельгия призвала европейские правительства рассмотреть вопрос о продвижении процедуры лишения Венгрии права голоса.
«У нас есть Европа, которая с трудом продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства – в частности одно государство – все чаще применяют транзакционную, блокирующую и вето позицию», – заявила газете министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.
Для лишения Будапешта права голоса ЕС придется ввести в действие ст. 7 Договора о Европейском Союзе.
В конце мая Politico писало, что лидеры стран Евросоюза планируют «наказать» Венгрию за сопротивление оказанию помощи Киеву и не допустить ее представителей до высоких постов в Еврокомиссии. Издание называло премьер-министра Виктора Орбана союзником президента РФ Владимира Путина в ЕС и отмечало, что европейские лидеры испытывают все большее раздражение из-за позиции Будапешта по Украине и санкциям против России.
В марте Совет ЕС согласовал выделение 5 млрд евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 г. 27 мая МИД Бельгии заявил, что Венгрия продолжает блокировать это решение.