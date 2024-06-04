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Politico: Австрия поддерживает идею о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе

Ведомости

МИД Австрии поддерживает призыв Бельгии лишить Венгрию права голоса в рамках Евросоюза, сообщил Politico представитель австрийского ведомства. 

Будапешт в июле начнет председательствовать в Совете ЕС. Решение Вены поддержать призыв Бельгии, как отмечает газета, является «еще одним признаком разочарования в Будапеште» перед началом шестимесячного председательства республики.

2 июня издание сообщило, что председательствующая сейчас в Совете ЕС Бельгия призвала европейские правительства рассмотреть вопрос о продвижении процедуры лишения Венгрии права голоса.

«У нас есть Европа, которая с трудом продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства – в частности одно государство – все чаще применяют транзакционную, блокирующую и вето позицию», – заявила газете министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.

Для лишения Будапешта права голоса ЕС придется ввести в действие ст. 7 Договора о Европейском Союзе.

В конце мая Politico писало, что лидеры стран Евросоюза планируют «наказать» Венгрию за сопротивление оказанию помощи Киеву и не допустить ее представителей до высоких постов в Еврокомиссии. Издание называло премьер-министра Виктора Орбана союзником президента РФ Владимира Путина в ЕС и отмечало, что европейские лидеры испытывают все большее раздражение из-за позиции Будапешта по Украине и санкциям против России. 

В марте Совет ЕС согласовал выделение 5 млрд евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 г. 27 мая МИД Бельгии заявил, что Венгрия продолжает блокировать это решение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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