Politico: Австрия поддерживает идею о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе

В конце мая Politico писало, что лидеры стран Евросоюза планируют «наказать» Венгрию за сопротивление оказанию помощи Киеву и не допустить ее представителей до высоких постов в Еврокомиссии. Издание называло премьер-министра Виктора Орбана союзником президента РФ Владимира Путина в ЕС и отмечало, что европейские лидеры испытывают все большее раздражение из-за позиции Будапешта по Украине и санкциям против России.