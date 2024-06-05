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На встрече Путина с информагентствами будут представители недружественных стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин 5 июня проведет на полях ПМЭФа встречу с руководителями и главами информационных блоков крупнейших международных информационных агентств, на которой будут представители и недружественных РФ стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства, и также официальные государственные агентства дружественных нам ли даже партнерских государств. Это будет как всегда свободная беседа, без ограниченной повестки дня», – сказал он.

Встреча пройдет в открытом режиме, добавил Песков.

Встреча с руководителями международных информагентств станет первым мероприятием на полях ПМЭФа, в котором примет участие Путин, рассказал 4 июня журналистам его помощник Юрий Ушаков.

6 июня состоятся первая встреча российского лидера с президентом Боливии Луисом Арсе и переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Главы государств поговорят сперва в формате один на один, а затем к ним присоединятся министры. Кроме того, Арсе и Мнангагва будут присутствовать с Путиным на сцене и во время пленарного заседания на следующий день – 7 июня. Для Мнангагвы грядущий визит в Россию станет четвертым (он правит страной с 2017 г.), и последний раз он приезжал год назад тоже в Петербург – на форум «Россия – Африка».

Помимо этого 6 июня в графике Путина значится беседа с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф (бывшая президент Бразилии) – к работе этого института у Кремля, как заявил Ушаков, «есть вопросы». Известно, что 7 июня после пленарного заседания Путин планирует провести встречу с представителями общественной организации «Женщины бизнеса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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