На встрече Путина с информагентствами будут представители недружественных стран
Президент России Владимир Путин 5 июня проведет на полях ПМЭФа встречу с руководителями и главами информационных блоков крупнейших международных информационных агентств, на которой будут представители и недружественных РФ стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства, и также официальные государственные агентства дружественных нам ли даже партнерских государств. Это будет как всегда свободная беседа, без ограниченной повестки дня», – сказал он.
Встреча пройдет в открытом режиме, добавил Песков.
Встреча с руководителями международных информагентств станет первым мероприятием на полях ПМЭФа, в котором примет участие Путин, рассказал 4 июня журналистам его помощник Юрий Ушаков.
6 июня состоятся первая встреча российского лидера с президентом Боливии Луисом Арсе и переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Главы государств поговорят сперва в формате один на один, а затем к ним присоединятся министры. Кроме того, Арсе и Мнангагва будут присутствовать с Путиным на сцене и во время пленарного заседания на следующий день – 7 июня. Для Мнангагвы грядущий визит в Россию станет четвертым (он правит страной с 2017 г.), и последний раз он приезжал год назад тоже в Петербург – на форум «Россия – Африка».
Помимо этого 6 июня в графике Путина значится беседа с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф (бывшая президент Бразилии) – к работе этого института у Кремля, как заявил Ушаков, «есть вопросы». Известно, что 7 июня после пленарного заседания Путин планирует провести встречу с представителями общественной организации «Женщины бизнеса».