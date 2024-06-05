На встрече Путина с информагентствами будут представители недружественных стран

6 июня состоятся первая встреча российского лидера с президентом Боливии Луисом Арсе и переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Главы государств поговорят сперва в формате один на один, а затем к ним присоединятся министры. Кроме того, Арсе и Мнангагва будут присутствовать с Путиным на сцене и во время пленарного заседания на следующий день – 7 июня. Для Мнангагвы грядущий визит в Россию станет четвертым (он правит страной с 2017 г.), и последний раз он приезжал год назад тоже в Петербург – на форум «Россия – Африка».