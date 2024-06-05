Reuters: переговоры между «Хамасом» и «Фатхом» пройдут в Китае в июне

Как отмечает издание, «Хамас» рассчитывает сформировать свой послевоенный порядок на палестинских территориях. При этом группировка признает, что она не может быть частью нового признанного правительства Палестины, когда боевые действия в секторе Газа закончатся. Высокопоставленный представитель «Хамаса» Басим Наим в разговоре с агентством заявил, что «Хамас» рассчитывает на согласие «Фатха» создать новую палестинскую администрацию на Западном берегу Иордана, а также в секторе Газа.