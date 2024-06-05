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Reuters: переговоры между «Хамасом» и «Фатхом» пройдут в Китае в июне

Ведомости

Переговоры между палестинской группировкой «Хамас» и движением «Фатх» пройдут в середине июня в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей объединений.

Как отмечает издание, «Хамас» рассчитывает сформировать свой послевоенный порядок на палестинских территориях. При этом группировка признает, что она не может быть частью нового признанного правительства Палестины, когда боевые действия в секторе Газа закончатся. Высокопоставленный представитель «Хамаса» Басим Наим в разговоре с агентством заявил, что «Хамас» рассчитывает на согласие «Фатха» создать новую палестинскую администрацию на Западном берегу Иордана, а также в секторе Газа.

«Фатх» в свою очередь будет настаивать на том, чтобы группировка «Хамас» признала Организацию освобождения Палестины (ОПП) как единственного законного представителя палестинцев, а также соблюдала подписанные организацией соглашения, отмечается в публикации.

13 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая признает право на независимость Палестины. «Ведомости» в разговоре с программным координатором Российского совета по международным делам Иваном Бочаровым узнали, что резолюция имеет скорее рекомендательный характер. По его словам, в палестинском обществе движения «Фатх» и «Хамас» конфликтуют и не пользуются большой популярностью, из-за чего у Палестины нет единой политической силы для ведения переговоров с Израилем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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