Reuters: переговоры между «Хамасом» и «Фатхом» пройдут в Китае в июне
Переговоры между палестинской группировкой «Хамас» и движением «Фатх» пройдут в середине июня в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей объединений.
Как отмечает издание, «Хамас» рассчитывает сформировать свой послевоенный порядок на палестинских территориях. При этом группировка признает, что она не может быть частью нового признанного правительства Палестины, когда боевые действия в секторе Газа закончатся. Высокопоставленный представитель «Хамаса» Басим Наим в разговоре с агентством заявил, что «Хамас» рассчитывает на согласие «Фатха» создать новую палестинскую администрацию на Западном берегу Иордана, а также в секторе Газа.
«Фатх» в свою очередь будет настаивать на том, чтобы группировка «Хамас» признала Организацию освобождения Палестины (ОПП) как единственного законного представителя палестинцев, а также соблюдала подписанные организацией соглашения, отмечается в публикации.
13 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая признает право на независимость Палестины. «Ведомости» в разговоре с программным координатором Российского совета по международным делам Иваном Бочаровым узнали, что резолюция имеет скорее рекомендательный характер. По его словам, в палестинском обществе движения «Фатх» и «Хамас» конфликтуют и не пользуются большой популярностью, из-за чего у Палестины нет единой политической силы для ведения переговоров с Израилем.