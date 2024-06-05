Посланник ЕС по Ближнему Востоку встретится с властями Палестины
Спецпредставитель Евросоюза по ближневосточному мирному процессу Свен Купманс намерен встретиться с властями Палестины для продвижения мирного плана блока по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-службу дипломата.
По данным издания, встреча с представителями правительства Израиля не планируется. Такое решение принято из-за напряженности в отношениях между главой евродипломатии Жозепом Боррелем и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после заявлений дипломата о необходимости соблюдать решение Международного уголовного суда (МУС) при выдаче ордера на арест главы кабмина Израиля.
«Офис Купманса признал, что некоторые из недавних заявлений Боррелля о войне были "не очень хорошо приняты" в Израиле», – пишет газета.
Министры иностранных дел Евросоюза на прошлой неделе обсудили потенциальные шаги против Израиля, если он не выполнит постановление суда, которое обязывает прекратить наступление на город Рафах на юге сектора Газа.
20 мая Боррель заявил, что государства, ратифицировавшие устав МУС, должны будут подчиниться его решению об аресте премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта, если оно будет принято.
В тот же день прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны премьер-министр Израиля и министр обороны страны, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия. Хан также запросил ордеры на арест руководителей радикальной палестинской группировки «Хамас»: лидера в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.