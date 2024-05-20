Боррель учел требование прокурора МУСа об аресте Нетаньяху и Галанта
Государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда (МУС), должны будут подчиниться его решению об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, если оно будет принято. Об этом написал глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем аккаунте в X.
«Я принимаю к сведению решение прокурора МУС ходатайствовать о выдаче ордеров на арест в Палате предварительного производства МУС против [трех лидеров движения «Хамас»] Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. <…> Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения суда», – написал Боррель.
20 мая прокурор МУСа Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия. Хан также запросил ордеры на арест руководителей движения «Хамас»: лидера в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование прокурора и указали на недопустимость приравнивания израильских властей к палестинской группировке. Сам Нетаньяху в своем видеообращении сказал, что сравнение армии обороны Израиля и «Хамаса» является «новым антисемитизмом».