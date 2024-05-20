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Боррель учел требование прокурора МУСа об аресте Нетаньяху и Галанта

Ведомости

Государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда (МУС), должны будут подчиниться его решению об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, если оно будет принято. Об этом написал глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем аккаунте в X.

«Я принимаю к сведению решение прокурора МУС ходатайствовать о выдаче ордеров на арест в Палате предварительного производства МУС против [трех лидеров движения «Хамас»] Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. <…> Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения суда», – написал Боррель.

20 мая прокурор МУСа Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия. Хан также запросил ордеры на арест руководителей движения «Хамас»: лидера в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование прокурора и указали на недопустимость приравнивания израильских властей к палестинской группировке. Сам Нетаньяху в своем видеообращении сказал, что сравнение армии обороны Израиля и «Хамаса» является «новым антисемитизмом».

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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