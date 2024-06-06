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Китай заявил о готовности сотрудничать с Украиной во всех областях

Ведомости

Китай готов к обменам и сотрудничеству с Украиной во всех областях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун после консультаций с первым замминистра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Пекине.

«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу», – приводит слова Сунь Вэйдуна пресс-слежба МИД КНР.

Дипломат добавил, что Пекин намерен ориентироваться на «фундаментальные и долгосрочные интересы» народов двух стран, а также развивать китайско-украинские отношения.

В сообщении китайского МИДа уточняется, что в ходе консультаций стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам.

Китай ранее не раз выражал готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Комментируя планы провести мирный саммит по Украине в Швейцарии 15-16 июня, в Пекине подчеркивали, что на нем должны присутствовать как Россия, так и Украина, и быть рассмотрены все мирные планы. 31 мая официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что эти условия не были выполнены, поэтому КНР сложно принять участие в конференции. 

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать саммит в Швейцарии. По его словам, КНР может оказывать давление на третьи страны. В МИД Китая в ответ отметили, что «неучастие в конференции не означает, что страна не поддерживает мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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