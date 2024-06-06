Китай заявил о готовности сотрудничать с Украиной во всех областях

Китай ранее не раз выражал готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Комментируя планы провести мирный саммит по Украине в Швейцарии 15-16 июня, в Пекине подчеркивали, что на нем должны присутствовать как Россия, так и Украина, и быть рассмотрены все мирные планы. 31 мая официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что эти условия не были выполнены, поэтому КНР сложно принять участие в конференции.