Китай заявил о готовности сотрудничать с Украиной во всех областях
Китай готов к обменам и сотрудничеству с Украиной во всех областях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун после консультаций с первым замминистра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Пекине.
«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу», – приводит слова Сунь Вэйдуна пресс-слежба МИД КНР.
Дипломат добавил, что Пекин намерен ориентироваться на «фундаментальные и долгосрочные интересы» народов двух стран, а также развивать китайско-украинские отношения.
В сообщении китайского МИДа уточняется, что в ходе консультаций стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам.
Китай ранее не раз выражал готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Комментируя планы провести мирный саммит по Украине в Швейцарии 15-16 июня, в Пекине подчеркивали, что на нем должны присутствовать как Россия, так и Украина, и быть рассмотрены все мирные планы. 31 мая официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что эти условия не были выполнены, поэтому КНР сложно принять участие в конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать саммит в Швейцарии. По его словам, КНР может оказывать давление на третьи страны. В МИД Китая в ответ отметили, что «неучастие в конференции не означает, что страна не поддерживает мир».