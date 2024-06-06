США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США провели новый испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Информация об этом появилась на сайте командования космических сил.
Ракета была запущена c базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в 1:46 по тихоокеанскому времени (23:46 мск, 5 июня).
«Испытательные пуски МБР демонстрируют, что парк МБР США готов, надежен и эффективен для усиления доминирования в эпоху стратегической конкуренции», – говорится в сообщении.
4 июня США провели первый тестовый испытательный пуск невооруженной Minuteman III из двух запланированных на эту неделю. Тогда отмечалось, что процедура является периодической и рутинной и не должна расцениваться как результат текущих мировых событий. Подобные испытания проводились уже более 300 раз, сообщали в командовании космических сил.
Ракета Minuteman III («Ополченец») была разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.