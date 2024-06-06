США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

4 июня США провели первый тестовый испытательный пуск невооруженной Minuteman III из двух запланированных на эту неделю. Тогда отмечалось, что процедура является периодической и рутинной и не должна расцениваться как результат текущих мировых событий. Подобные испытания проводились уже более 300 раз, сообщали в командовании космических сил.