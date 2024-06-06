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Шор намерен обсудить с властями России на ПМЭФе социальные проекты для Молдавии

Ведомости

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа», председатель партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор планирует обсудить с руководством России социальные проекты для Молдавии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом он заявил на сессии ПМЭФа.

«В первую очередь сегодня меня интересует реализация социальных проектов для граждан Молдовы. Для меня главная цель – обсудить проекты, которые сегодня важны для Молдовы», – сказал Шор.

По словам политика, люди в Молдове находятся на грани нищеты из-за «проевропейского режима».

7 апреля Илан Шор заявил, что будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией. Он отмечал, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут надежнее и прочнее. 1 апреля глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что отношения с Россией на данный момент находятся на самом низком уровне за весь период современной истории Молдавии и страна не видит предпосылок для их улучшения.

21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявляла, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии и у него будут шансы выиграть.

25 мая министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару заявила, что власти Молдавии запросили у РФ экстрадицию Илана Шора, который был приговорен к 15 годам лишения свободы в республике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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