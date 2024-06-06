7 апреля Илан Шор заявил, что будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией. Он отмечал, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут надежнее и прочнее. 1 апреля глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что отношения с Россией на данный момент находятся на самом низком уровне за весь период современной истории Молдавии и страна не видит предпосылок для их улучшения.