Шор намерен обсудить с властями России на ПМЭФе социальные проекты для Молдавии
Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа», председатель партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор планирует обсудить с руководством России социальные проекты для Молдавии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом он заявил на сессии ПМЭФа.
«В первую очередь сегодня меня интересует реализация социальных проектов для граждан Молдовы. Для меня главная цель – обсудить проекты, которые сегодня важны для Молдовы», – сказал Шор.
По словам политика, люди в Молдове находятся на грани нищеты из-за «проевропейского режима».
7 апреля Илан Шор заявил, что будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией. Он отмечал, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут надежнее и прочнее. 1 апреля глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что отношения с Россией на данный момент находятся на самом низком уровне за весь период современной истории Молдавии и страна не видит предпосылок для их улучшения.
21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявляла, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии и у него будут шансы выиграть.
25 мая министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару заявила, что власти Молдавии запросили у РФ экстрадицию Илана Шора, который был приговорен к 15 годам лишения свободы в республике.