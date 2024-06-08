Президент Зимбабве заявил Путину о желании страны вступить в БРИКС
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос присоединения южноафриканской страны к БРИКС. Все члены объединения не выступают против Зимбабве, заявил Мнангагва в интервью ТАСС.
«Да, я говорил об этом с президентом Путиным на встрече один на один. Я сообщил ему, что обсуждал эту тему до этого со своим братом президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Это наше стремление», – сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Ни один из членов БРИКС не выступает против Зимбабве, они «очень и очень поддерживают» страну, добавил Мнангагва.
Российский президент встретился с главой Зимбабве 6 июня. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере. На следующий день Мнангагва на пленарном заседании ПМЭФа сообщил, что власти Зимбабве приглашают предпринимателей из России изучать возможности для инвестирования в страну.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.