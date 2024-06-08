Президент Зимбабве заявил Путину о желании страны вступить в БРИКС

«Да, я говорил об этом с президентом Путиным на встрече один на один. Я сообщил ему, что обсуждал эту тему до этого со своим братом президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Это наше стремление», – сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).