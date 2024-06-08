Четвертый день ПМЭФ-2024. Онлайн

По сообщению Роскогресса, на ПМЭФе проходит «молодежный день». С 10:00 стартует Международный молодежный экономический форум, который пройдет под лозунгом «День Будущего». В деловой программе – сессии по интересам молодежи: от развития в карьерном и предпринимательском треке до участия в глобальной экономической повестке и развития международных связей.