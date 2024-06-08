Четвертый день ПМЭФ-2024. Онлайн

Четвертый день ПМЭФ-2024. ОнлайнВ заключительный день пройдут Форум креативного бизнеса и молодежные сессии
11:15 Глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев заявил на полях ПМЭФа, что вейпы и электронные сигареты «новой угрозой» для поколения Z, пишет ТАСС. При том, что традиционное курение среди представителей поколения Z сократилось.
11:00 Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил с докладом на энергетической панели. Некоторые из его заявлений:
Стратегия «зеленого» перехода не способна обеспечить надежность поставок энергии для всего человечества.
Развивающиеся страны будут драйверами потребления нефти.
Кризис доверия к доллару привел к тому, что Центральные банки развивающихся стран стали отдавать предпочтение иным формам защиты активов, в том числе золоту.
Развитые страны, представляющие сегодня меньшинство населения планеты, внесли наибольший вклад в климатический кризис. В то время как на африканский континент приходится менее 4% выбросов в мире.
Соглашение стран ОПЕК и ряда других стран, в том числе России, о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+) сейчас не оказывает влияние на нефтяной рынок.
10:05 Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил на IT-завтраке, что российскому бизнесу в 2025 г. могут запретить обращаться в государственные органы не в электронном виде, ведомство сейчас прорабатывает такую инициативу. Сейчас только 20% обращений предприниматели «отдают на бумаге», заявил министр.
10:00 Министерство цифрового развития России тестирует технологию GPT на портале «Госуслуги», сообщил «РИА Новости» Шадаев. Результаты этого тестирования могут быть представлен в сентябре.
9:30 8 июня начинается заключительный день 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в «Экспофоруме».
С 10:00 начнет работу Форуме креативного бизнеса, где обсудят опыт стран БРИКС, ИИ и нейросети, культурный капитал.
По сообщению Роскогресса, на ПМЭФе проходит «молодежный день». С 10:00 стартует Международный молодежный экономический форум, который пройдет под лозунгом «День Будущего». В деловой программе – сессии по интересам молодежи: от развития в карьерном и предпринимательском треке до участия в глобальной экономической повестке и развития международных связей.
Сессии деловой программы заключительного дня форума посвящены инновационной экономике, полицентричности, новым медиа в многополярном мире, анализу потребительского рынка, консалтинга и аудита в России.