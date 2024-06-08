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Общая сумма соглашений на ПМЭФ-2024 превысила 6 трлн рублей

Всего на форуме подписано 982 соглашения
Екатерина Дорофеева
Алексей Даничев / РИА Новости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в общей сложности было подписано 982 соглашения на сумму 6,43 трлн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Росконгресса, данными поделился советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Отмечается, что данный показатель – без учета тех соглашений, которые составляют коммерческую тайну. При этом более 50 соглашений было подписано с представителями иностранных компаний.

Лидером по количеству подписанных соглашений стал Санкт-Петербург – всего город заключил 69 соглашений на сумму более 1,2 трлн руб.

По итогам всех соглашений ПМЭФа Ленинградская область оставляет за собой лидерство по объемам промышленных инвестиций в России с инвестпортфелем в 6,5 трлн руб., написали в Telegram-канале губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Москва в рамках форума заключила нескольких крупных соглашений в экономической, фармацевтической и транспортной отраслях. Мэр города Сергей Собянин дал позитивную оценку итогам ПМЭФа. «Подписан целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности, очень крупные проекты. И такой, совсем для Москвы, наверное, необычный проект за последнее десятилетие – соглашение с "КАМАЗом" о создании первого в России роботизированного завода по производству малотоннажных грузовиков. Помните эти «бычки» зиловские, которые выпускали в советское время? Потом это все развалилось и превратилось в мечту. Сейчас мы уже на новой технологической платформе пытаемся возродить производство», – сказал мэр Москвы.

Всего в этом году в ПМЭФе приняли участие более 21 300 участников и представителей средств массовой информации из 139 стран и территорий, включая Россию. На форум приехали делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса и 48 иностранных министров.

В 2024 г. ПМЭФ проходит 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

7 июня состоялось пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, а также лидера Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Модератором встречи был заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. В ходе своего выступления Путин представил 10 структурных изменений России до 2030 г. Глава государства сделал акцент на экономической повестке развития России, а именно на качественных, структурных изменениях, вокруг которых необходимо объединить финансовые, кадровые и организационные ресурсы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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