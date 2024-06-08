Общая сумма соглашений на ПМЭФ-2024 превысила 6 трлн рублей

Москва в рамках форума заключила нескольких крупных соглашений в экономической, фармацевтической и транспортной отраслях. Мэр города Сергей Собянин дал позитивную оценку итогам ПМЭФа. «Подписан целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности, очень крупные проекты. И такой, совсем для Москвы, наверное, необычный проект за последнее десятилетие – соглашение с "КАМАЗом" о создании первого в России роботизированного завода по производству малотоннажных грузовиков. Помните эти «бычки» зиловские, которые выпускали в советское время? Потом это все развалилось и превратилось в мечту. Сейчас мы уже на новой технологической платформе пытаемся возродить производство», – сказал мэр Москвы.