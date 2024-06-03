Делегации из Кубы и Венесуэлы примут участие в ПМЭФ

ПМЭФ пройдет 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др. По состоянию на 31 мая участие в ПМЭФ подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий.