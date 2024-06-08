Игорь Сечин оценил стратегию энергоперехода

Игорь Сечин оценил стратегию энергопереходаАльтернативные источники энергии не могут обеспечить надежность поставок, заявил он
Стратегия «зеленого» перехода не способна обеспечить надежность поставок энергии для всего человечества. Об этом заявил 8 июня в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин отметил, что сторонники теории антропогенного фактора изменения климата «преподносят энергопереход как иллюзию спасения мира». Но стратегия энергоперехода не проработана с точки зрения таких потребностей человечества, как создание инфраструктуры, финансирование и обеспечение сырьевой базой.
Глава «Роснефти» напомнил, что еще в 1976 г. будущий лауреат Нобелевской премии по физике академик Петр Капица на основании базовых физических принципов (закона сохранения энергии) предсказал возможность глобального энергетического кризиса в получении энергии из-за недостаточной эффективности всех видов альтернативной энергетики.
Капица определил ключевой характеристикой энергии плотность энергетического потока. По этому показателю нефть (195 Вт/кв. м) и газ (482 Вт/кв. м) в десятки раз опережают солнечную (6,6 Вт/кв. м) и ветровую энергию (1,8 Вт/кв. м). Кроме того, солнечная и ветровая энергия имеют стохастический (неравномерный) характер генерации, сказал Сечин.
Он отметил, что наиболее перспективным видом «чистого» топлива является водород, но расход энергии для его производств (для выполнения электролиза) больше, чем объем энергии, полученной на выходе. При этом для водорода пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни рынков сбыта.
Сечин обратил внимание, что связь антропогенных выбросов парниковых газов с изменением климата требует обоснования. При этом потребители энергии, по его словам, озабочены не только выбросами, но и бесперебойностью поставок энергии из новых источников, надежностью и удобством использования новых технологий. Стратегия «зеленого» перехода в её сегодняшнем виде не учитывает эти потребности, констатировал глава «Роснефть».
По его словам, цели энергоперехода в текущем виде имеют идеологическую окраску и нереалистичны. Несмотря на инвестиции в энергопереход за последние 20 лет в объеме около $10 трлн, альтернативные источники энергии так и не смогли обеспечить замещение традиционного топлива: солнечная и ветровая энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.
За тот же период времени объемы потребления нефти, газа и угля суммарно выросли на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась, сообщил глава «Роснефти». «Зеленый» переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики, добавил Сечин.
К 2030 г. для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата должны составлять примерно $9 трлн в год, что в пять раз больше, чем было потрачено в 2023 г. Эта цифра равна почти 10% мирового ВВП и более чем в три раза превышает ежегодные инвестиции в мировую энергетику.
К 2050 г. необходимо более $270 трлн инвестиций, добавил Сечин. При этом альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики, отметил он.
По словам Сечина, существующая программа энергоперехода является «залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли». По сути, это необъявленные санкции, подчеркнул глава «Роснефти». Агрессивное продвижение «зеленой» повестки фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, заключил он.
Для достижения энергобезопасности необходимо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии, отметил глава «Роснефти». Климатическая повестка, как разъяснил он, потребует создания инфраструктуры нового типа, как уже неоднократно было до этого.