Игорь Сечин оценил стратегию энергоперехода

К 2030 г. для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата должны составлять примерно $9 трлн в год, что в пять раз больше, чем было потрачено в 2023 г. Эта цифра равна почти 10% мирового ВВП и более чем в три раза превышает ежегодные инвестиции в мировую энергетику.