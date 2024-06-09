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МИД Молдавии осудил сограждан за граффити с гробами французских военных

Ведомости

Министерство иностранных дел Молдавии осудило граждан республики, задержанных в Париже за граффити с изображением гробов и надписью «французские солдаты на Украине», сообщает пресс-служба дипведомства.

«Мы глубоко сожалеем об этом инциденте и решительно осуждаем действия этих граждан, которые являются частью гибридной стратегии, направленной на нанесение ущерба международному имиджу нашей страны», – говорится в сообщении.

Власти Кишинева выразили готовность к сотрудничеству с французской стороной для выяснения всех обстоятельств этих действий и привлечения виновных к ответственности.

8 июня телеканал BFMTV сообщил о задержании полицией троих граждан Молдавии за граффити с изображением гробов. При себе у задержанных обнаружили латексные перчатки, аэрозольную краску и трафареты, которые соответствовали рисункам. Граждане Молдавии проверяются по делу о возможном иностранном вмешательстве.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские инструкторы планируют обучить 4500 военнослужащих ВСУ, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.

2 июня Parisien сообщило, что в центре Парижа утром трое неизвестных поставили пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат с надписью: «Солдаты Франции, погибшие на Украине». Полиция задержала всех подозреваемых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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