МИД Молдавии осудил сограждан за граффити с гробами французских военных
Министерство иностранных дел Молдавии осудило граждан республики, задержанных в Париже за граффити с изображением гробов и надписью «французские солдаты на Украине», сообщает пресс-служба дипведомства.
«Мы глубоко сожалеем об этом инциденте и решительно осуждаем действия этих граждан, которые являются частью гибридной стратегии, направленной на нанесение ущерба международному имиджу нашей страны», – говорится в сообщении.
Власти Кишинева выразили готовность к сотрудничеству с французской стороной для выяснения всех обстоятельств этих действий и привлечения виновных к ответственности.
8 июня телеканал BFMTV сообщил о задержании полицией троих граждан Молдавии за граффити с изображением гробов. При себе у задержанных обнаружили латексные перчатки, аэрозольную краску и трафареты, которые соответствовали рисункам. Граждане Молдавии проверяются по делу о возможном иностранном вмешательстве.
6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские инструкторы планируют обучить 4500 военнослужащих ВСУ, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.
2 июня Parisien сообщило, что в центре Парижа утром трое неизвестных поставили пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат с надписью: «Солдаты Франции, погибшие на Украине». Полиция задержала всех подозреваемых.