BFMTV: в Париже задержаны трое граждан Молдавии за граффити с гробами

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские инструкторы планируют обучить 4500 военнослужащих ВСУ, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.