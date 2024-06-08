BFMTV: в Париже задержаны трое граждан Молдавии за граффити с гробами
Полиция Парижа задержала троих граждан Молдавии за граффити с изображением гробов и надписью «французские солдаты на Украине», сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что при себе у задержанных обнаружили латексные перчатки, аэрозольную краску и трафареты, которые соответствовали рисункам. По информации телеканала, граждане Молдавии проверяются по делу о возможном иностранном вмешательстве.
6 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские инструкторы планируют обучить 4500 военнослужащих ВСУ, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.
4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для российских сил. Есть все основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на территории Украины, отметил он.