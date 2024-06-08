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BFMTV: в Париже задержаны трое граждан Молдавии за граффити с гробами

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Полиция Парижа задержала троих граждан Молдавии за граффити с изображением гробов и надписью «французские солдаты на Украине», сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что при себе у задержанных обнаружили латексные перчатки, аэрозольную краску и трафареты, которые соответствовали рисункам. По информации телеканала, граждане Молдавии проверяются по делу о возможном иностранном вмешательстве.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские инструкторы планируют обучить 4500 военнослужащих ВСУ, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.

4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для российских сил. Есть все основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на территории Украины, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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