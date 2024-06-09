Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 на Украине
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ходе проведения военной спецоперации украинский вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, за сутки средства ПВО перехватили 66 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ были поражены пункты дислокации операторов ударных БПЛА («Птахи Мадяра») и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 131 районе.
Всего с начала проведения спецоперации Украина потеряла 610 самолетов и 276 вертолетов, уточнили в Минобороны.
Силы Черноморского флота в течение суток также уничтожили пять украинских безэкипажных катеров. ВС РФ уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.
В конце марта российские расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» сбили украинский вертолет Ми-8. Минобороны тогда сообщало, что он летел в сторону села Козинки Белгородской области.