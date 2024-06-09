Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 на Украине

Силы Черноморского флота в течение суток также уничтожили пять украинских безэкипажных катеров. ВС РФ уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.