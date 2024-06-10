Сенатор Грэм: Зеленский «засиял» после предложения насчет российских активов
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил признать Россию государством – спонсором терроризма, а также конфисковать ее активы в Европе и направить их Украине. Об этом он заявил телеканалу CBS.
Грэм отметил, что в Европе хранятся российские активы на сумму $300 млрд, в Америке также есть «российские деньги».
«Мы должны сделать Россию государством – спонсором терроризма в соответствии с законодательством США. Когда я предложил это президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, он засиял, как рождественская елка», – сказал Грэм (цитата по ТАСС).
9 июня Reuters сообщало, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились направлять прибыль от замороженных российских активов на помощь Украине. Байден подписал закон о конфискации российских замороженных активов в конце апреля. Документ допускает передачу замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
22 мая Совет ЕС опубликовал в официальном журнале объединения постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе указано, что ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций в отношении РФ.
17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Россия будет квалифицировать как неприкрытый разбой любые противоправные действия по захвату своей собственности. Дипломат сделала заявление после решения парламента Эстонии поддержать инициативу по изъятию замороженных российских активов в пользу Украины.
Российские активы за границей были заморожены после начала спецоперации на Украине. Были заблокированы резервы Центрального банка и средства российских бизнесменов. Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов, заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов в марте 2022 г.